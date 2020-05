Ahora se supone que Luca Guadagnino dirigirá la nueva versión de Scarface

Desde el año 2011, Universal Pictures viene intentando sacar adelante una nueva versión de Scarface, la clásica película de gangsters que ya tuvo dos versiones previas, incluyendo la que popularmente inmortalizó Al Pacino en el rol de Tony Montana.

En el camino, directores como David Ayer (Suicide Squad), Antoine Fuqua (Día de Entrenamiento) y el chileno Pablo Larraín (No), han estado involucrados en la iniciativa, pero esta se ha mantenido estancada durante la última década.

Pero eso finalmente podría cambiar ahora, ya que se ha dado a conocer que Luca Guadagnino, nominado al Oscar por su trabajo en Call Me By Your Name, ha sido contratado para dirigir esta nueva versión.

Tengan en cuenta que la película de 1932 dirigida por Howard Hawks se situó en torno a inmigrantes italianos, mientras que la película de 1983 dirigida por Brian de Palma tomaba como eje a un inmigrante cubano que hacia suyo al mundo desde Miami.

La nueva película, según Deadline, moverá el eje en la ciudad de Los Angeles a partir de un guión de los hermanos Coen, quienes se involucraron en la iniciativa hace tres años.

Pero solo el tiempo dirá si esta iniciativa finalmente surge adelante o si Guadagnino es solo uno más de los directores que han caído en el intento.