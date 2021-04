Al guionista de Batman v Superman: Dawn of Justice no le gusta el título de la película y cree que no debería llamarse así

Si bien Zack Snyder y Ray Fisher son quienes más han hablado respecto a cómo las decisiones de Warner Bros impactaron su trabajo en las películas de DC, el director y el actor no son lo únicos que quedaron con una mala sensación después de participar en aquellas producciones. Chris Terrio, el guionista que escribió Argo, también trabajó en las cintas basadas en DC Comics y en particular realizó las historias de Batman vs Superman y Justice League.

Hasta la fecha Terrio no había hablado mucho sobre su relación Warner Bros en ambas producciones, sin embargo, en una reciente entrevista con Vanity Fair destapó varios de sus conflictos con el estudio.

En primer lugar, el guionista que llegó a las películas de DC por medio de Ben Affleck contó que el título de Batman v Superman: Dawn of Justice no es su responsabilidad y aseguró que simplemente no está conforme con ese nombre para la historia que enfrentó al vigilante de Gotham y el Hombre de Acero.

“Escribí borradores de la película de Batman / Superman, que yo no llamé Batman v Superman: Dawn of Justice. No nombré el guión”, aclaró Terrio. “De hecho, descubrí cómo se llamaba la película junto con el resto del mundo en Internet. No me consultaron sobre el título de la película y me sorprendió tanto como a cualquiera. No la habría llamado Batman v Superman: Dawn of Justice”.

Terrio no reveló qué título le habría puesto a aquella entrega, sin embargo, apuntó que cree el nombre Batman v Superman finalmente tuvo más relación con una estrategia comercial que con una apuesta creativa.

“No sé exactamente quién la nombró, pero sospecho que fue el estudio y sospecho que fue marketing, para ser honesto contigo”, agregó el guionista. “Podría haber sido el primer paso para crear mala voluntad hacia la película. Sospecho que poner las palabras ‘Batman’ y ‘Superman’ en el título tenía algún componente de marketing”.

Terrio, quien escribió BvS junto a David S. Goyer, además calificó al título como “insensible” y planteó que “suena engreído y desorientado de alguna manera”.

“La intención de la película era hacer algo interesante, oscuro y complejo, no tanto como Las Vegas en un combate de la WWE como Batman v Superman: Dawn of Justice”, sentenció.

Durante la entrevista Terrio profundizó en lo que trató de conseguir con la trama y su historia de Batman planteando que el objetivo era arrancar con un Bruce Wayne oscuro y a quien el público no reconocía, pero tenía que “ver el error de sus caminos y recordar a su mejor yo en el transcurso de la película”.

En ese sentido, el guionista planteó que aunque ciertamente la versión que conocemos de la película es algo oscura, durante el proceso de desarrollo consiguió dejar fuera a elementos.

“Quité el puñetazo (de Lois), para empezar. Solo piensa en la óptica de eso. Pude agregar material a la película y le pedí a la película que se ocupara de lo que significaba esa (batalla en Nairomi) para que no pareciera una escena casual de Superman interviniendo de esa manera sin tener en cuenta las consecuencias de la intervención. Lo coloqué en el contexto de una cuestión moral. Superman dice: ‘Piensa en lo que pudo haber pasado’, y Lois dice: ‘Piensa en lo que sucedió'”, dijo el escritor.

De todas maneras, Terrio dice que quedó conformé con el guión que realizó para Batman vs Superman aunque naturalmente no se sintió de la misma manera con la edición cinematográfica.

“Estaba orgulloso del guión cuando lo terminé, pero resulta que cuando eliminas los 30 minutos que dan motivación a los personajes para el clímax, la película simplemente no funciona”, señaló el guionista. “Como aprendimos de las dos versiones de Justice League, no puedes saltarte el personaje y pensar que al público le importará una mierda por los efectos visuales”.

“Ese material se restauró más tarde en la versión extendida. Así que este castillo de naipes que se había construido para motivar este enfrentamiento entre los dos héroes favoritos de Estados Unidos no tenía ningún sentido”, añadió.

“Eso fue lo que pasó con Batman / Superman. La película siempre iba a ser oscura. Siempre habrá gente que simplemente no quiera ver esa versión del mundo de los cómics, y lo entiendo”, concluyó. “Pero lo que dolió fue la crítica de que el guión no era coherente, porque cuando le entregué el guión al estudio, con lo que ellos, según todos los informes, estaban contentos, tenía sentido”.