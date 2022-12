Al productor de Jerry Bruckheimer le “encantaría” que Johnny Depp aparezca en otra película de Los Piratas del Caribe

Por cortesía del mal desempeño de Piratas del Caribe: La venganza de Salazar y las polémicas de Johnny Depp, en estos minutos el futuro de la franquicia de Los Piratas del Caribe depende de dos misteriosos proyectos: una cinta vinculada al creador de Chernobyl y otra ligada a Margot Robbie que aún seguiría en pie. Pero aunque parece que el primero de esos proyectos estaría avanzando de buena manera, recientemente Jerry Bruckheimer reconoció que le gustaría que Johnny Depp regresara al franquicia de piratas de Disney.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Bruckheimer abordó el difícil desarrollo de Piratas del Caribe 6 y aunque reconoció que ha sido arduo poner en marcha a la siguiente entrega de la saga, en estos minutos estarían cerca de una nueva película de ese mundo.

“Tenemos un guión muy bueno. Desarrollamos dos de ellos: una con Margot Robbie y otra con un elenco más joven. La de Margot Robbie necesita un poco más de trabajo. El elenco más joven está cerca. Ojalá los consigamos a las dos”, dijo Bruckheimer antes de añadir que pese a que la actriz había indicado que el proyecto estaba muerto este seguiría en pie. “(El proyecto) está vivo para mí. Está vivo para Disney. Estoy seguro de que (Robbie) estaba decepcionada de que no fuera la primera, o tal vez no porque está muy ocupada, por lo que podría ser una bendición retrasar esto un poco. Creemos que lo lograremos. Es una historia muy fuerte”.

Pero lo más llamativo es que aunque con esa actualización el futuro de Los Piratas del Caribe parecería estar alejado de Jack Sparrow, Bruckheimer manifestó que le gustaría contar con Johnny Depp como el famoso personaje en otra cinta.

Al ser consultado sobre si Disney podría colaborar con Depp tras el resultado de su juicio contra Amber Heard, Bruckheimer dijo que aquello era una pregunta para el estudio aunque él tenía su propia respuesta.

“Tendrías que preguntarle (a Disney). No puedo responder a esa pregunta. Realmente no lo sé. Me encantaría tenerlo en la película. Es un amigo, un gran actor y es desafortunado que la vida personal se filtre en todo lo que hacemos”, señaló el productor.

Pero no esperen que un hipotético regreso de Depp a Los Piratas del Caribe incluya la muerte de Jack Sparrow porque Bruckheimer ya descartó esa opción: “No puedes (matar a Jack Sparrow). Intentamos matarlo. No funcionó”. Todo mientras tiempo atrás el actor señaló que no estaba dispuesto a volver a la franquicia.