Alan Dean Foster, el autor de varias novelas de Star Wars, contó que Disney no le ha pagado sus regalías

Alan Dean Foster es el responsable de varias novelas de Star Wars. El autor no solo escribió la novelización de la primera película de la saga, Star Wars: From the Adventures of Luke Skywalker, sino que también se encargó de Splinter of the Mind’s Eye, el primer libro de lo que alguna vez se conoció el Universo Expandido de la franquicia espacial.

Pero, pese a la importancia de Foster para la historia de Star Wars, parece que Disney no está cumpliendo con sus obligaciones respecto al autor.

Durante esta semana, Foster publicó una carta en el sitio web de The Science Fiction and Fantasy Writers of America (SFWA) donde bajo el título “Querido Mickey, un contrato es un contrato” acusó que la compañía no le ha pagado las regalías correspondientes por algunos de sus libros de Star Wars.

“Querido Mickey, tú y yo tenemos mucho en común. Compartimos un cumpleaños: el 18 de noviembre. El apodo de mi padre era Mickey. Y Hay más”, escribió Foster. “Cuando compraste Lucasfilm, adquiriste los derechos de algunos libros de que escribí: La novelización de la primera película de Star Wars (y) Splinter of the Mind’s Eye, la primera secuela en novelas. Me debes regalías por estos libros. Dejaste de pagarlas”.

A lo largo de su carrera, Foster no solo ha escrito novelas de Star Wars y el autor también realizó libros de la franquicia Alien. Como recordarán, esa saga de 20th Century Fox pasó a manos de la Casa de Mickey Mouse con la compra de la compañía y ahora Foster señala que Disney tampoco le ha pagado las regalías que le corresponden por esos libros.

“Cuando compraste 20th Century Fox, finalmente adquiriste los derechos de otros libros que había escrito. Las novelizaciones de Alien, Aliens y Alien 3. Nunca pagaste regalías por ninguno de estos, ni siquiera emitiste declaraciones de regalías por ellos”, señaló el autor.

“Todos estos libros están todavía se están imprimiendo. Todavía ganan dinero. Para ti”, añadió. “Cuando una empresa compra a otra, adquiere tanto sus pasivos como sus activos. Sin duda, está cosechando los beneficios de los activos. Me gustaría mucho mi minúscula (aunque no es pequeña para mí) parte”.

Si bien las regalías por su trabajo son algo que evidentemente le corresponde a un autor, Foster recalcó que en estos minutos esos pagos son particularmente importantes porque su esposa tiene problemas médicos graves y él tiene cáncer.

“Podríamos usar el dinero. No por caridad: solo lo que se me debe. Siempre me ha gustado Disney. Las películas, los parques, crecer con el programa de televisión de Disneyland. No creo que el tío Walt aprobaría cómo me estás tratando actualmente”, añadió el escritor.

En su declaración Foster planteó que él y su agente han intentaron negociar con Disney para resolverlo todo. No obstante, la compañía quería que firmara un acuerdo de confidencialidad antes de comenzar las negociaciones.

“Continúas ignorando las solicitudes de mis agentes. Continúas ignorando las consultas de la Asociación de escritores de ciencia ficción y fantasía de Estados Unidos. Continúas ignorando a mis representantes legales. Sé que esto es lo que suelen hacer las corporaciones gigantescas. Ignorar las solicitudes y consultas con la esperanza de que el peticionario simplemente desaparezca. O posiblemente muera. Pero todavía estoy aquí y todavía tengo derecho a lo que me debes. Incluyendo no ser ignorado, solo porque soy un solo escritor. ¿Cuántos otros escritores y artistas estás ignorando de manera similar?”, cuestionó Foster.

En ese sentido, la presidenta de la SFWA, Mary Robinette Kowal, también compartió un comunicado diciendo que la organización decidió hacer publica la situación de Foster por el precedente que podría establecer a futuro.

“El problema mayor tiene el potencial de afectar a todos los escritores. El argumento de Disney es que ha comprado los derechos pero no las obligaciones del contrato”, escribió Kowal. “En otras palabras, creen que tienen derecho a publicar un trabajo, pero no están obligados a pagarle al escritor sin importar lo que diga el contrato. Si lo pasar, podría sentar un precedente para alterar fundamentalmente la forma en que operan los derechos de autor y los contratos en los Estados Unidos. Todo lo que tendría que hacer un editor para romper un contrato sería venderlo a una empresa hermana”.

Por lo tanto, para resolver este conflicto la SFWA pide que a Disney le pague a Foster las regalías atrasadas y futuras o que deje de publicar, ya sea de forma permanente o hasta que se puedan firmar nuevos contratos por los libros. Todo mientras la organización también hizo un llamado a que escritores que tengan experiencias similares con Disney se acerquen a ellos.