Alan Scott, Jay Garrick y Wesley Dodds tendrán nuevos cómics regulares a partir de octubre

Tres héroes de la Sociedad de la Justicia encabezarán nuevas series regulares a partir de octubre. Esta semana y en el marco de la expansión de los planes de “Dawn of DC” desde DC Comics anunciaron nuevos títulos protagonizados por Alan Scott, Jay Garrick y Wesley Dodds.

Ante todo, según explica DC, estos nuevos cómics surgirán a partir del final de Stargirl: The Lost Children y se presentarán como apuestas enmarcadas en el sello “The New Golden Age” impulsado por Geoff Johns.

Pero no esperen que todas las historias estén ambientadas en el presente del Universo DC, porque en Alan Scott: The Green Lantern el equipo creativo encabezado por Tim Sheridan y Cian Tormey contará un relato enfocado en los primeros años del Linterna Verde original.

“A través de un giro en la línea de tiempo, Alan Scott: The Green Lantern vuelve a visitar y recontextualiza los orígenes del primer Green Lantern a través de la lente de nuestra comprensión moderna del hombre”, dice la descripción de la que será la primera serie regular de Alan Scott desde 1949. “La historia, que comienza en la década de 1930, trata sobre un viejo amor, del tipo que arde eternamente, y la colisión, a veces frontal y en un solo sentido, de nuestras vidas personales y profesionales. Esta es la historia de madurez de Alan, en la que debe abrazar al hombre que es, para convertirse en el héroe que debe ser”.

Pero aunque Alan Scott: The Green Lantern no lidiará directamente con los eventos de Stargirl: The Lost Children, el cómic de Jay Garrick sí profundizará en una historia de ese título ya que explorará la historia del velocista y su hija perdida, Judy.

Jay Garrick: The Flash será escrito por Jeremy Adams e ilustrado por Diego Olortegui y esta es su sinopsis: “¡Es difícil ser padre, especialmente cuando tu hija es una velocista! Jay Garrick se ha reunido con su hija perdida hace mucho tiempo, Judy, pero descubrir cómo conectarse con ella está resultando difícil. Tendrán que trabajar para encontrar puntos en común cuando una misión que comenzó en los primeros días de Jay como Flash llegue al presente. ¿Pero The Flash y The Boom podrán frustrar un plan que ha estado en proceso durante décadas?”

Finalmente Wesley Dodds, el personaje que también es conocido como Sandman, encabezará su propio título creado por Rob Venditti con Riley Rossmo donde se mostrará cómo “ha renunciado a la esperanza de un mundo pacífico, pero no ha dejado de creer que las personas pueden ser mejores entre sí, si solo se les brindan las herramientas adecuadas”.

“Con el optimismo y el romanticismo de un científico (Wesley Dodds), está convencido de que la humanidad puede inventar curas para sus propios males. Habiendo aprendido acerca de los horrores del campo de batalla de la Primera Guerra Mundial de su padre, buscó crear un gas somnífero que permitiera una guerra ‘humana’. Durante su investigación, registró todos sus intentos en su diario científico, incluso aquellos con consecuencias terriblemente mortales, y juró nunca mostrarlos al mundo. Ahora le han robado su diario y debe encontrar al culpable y detenerlo antes de que sus mortales inventos erróneos caigan en los arsenales de las naciones beligerantes que amenazan con llevar a Estados Unidos a la próxima guerra mundial”, añade la descripción.

Wesley Dodds: The Sandman, Alan Scott: The Green Lantern y Jay Garrick: The Flash serán publicados en octubre.