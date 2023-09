Alfonso Cuarón está entre los nombres que suenan para dirigir Avengers: Secret Wars

Un reciente reporte apunta a que el cineasta mexicano, Alfonso Cuarón, estaría entre los nombres que se están considerando para dirigir Avengers: Secret Wars.

La información proviene del conocido periodista e insider, Daniel Ritchman quien publicó a través de Twitter que existe interés por parte de Marvel. “¿Saben a quién escuché que quieren para dirigir Secrets wars? A Alfonso Cuarón (´Gravedad´, ´Niños del hombre´)”, escribió a través de Twitter.

A pesar de esto el nombre de Cuarón no es el único que suena para dirigir la sexta película de Avengers, ya que también los nombres de Sam Raimi y Shawn Levy han sonado para dirigir el filme.

Cabe recordar que Raimi dirigió “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, mientras que Levy es quien se encuentra tras la próxima Deadpool 3.

Avengers: Secret Wars tiene programado su estreno para mayo de 2026 y llegaría como parte de la Fase Seis del MCU.