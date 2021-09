Amazon quiere realizar una serie live-action de She-Ra

Una nueva serie de She-Ra estaría en camino. Pese a que el reporte remarca que todo recién está en las primeras etapas, de acuerdo a Variety, Amazon está desarrollando una nueva serie que pretende llevar a She-Ra al terreno del live-action.

Este poryecto aún no cuenta con un guionista, sin embargo, DreamWorks Animation estaría involucrado en la producción siguiendo a su trabajo en She-Ra and the Princesses of Power.

Pero no esperen que esta nueva producción sea una continuación de esa serie animada que fue emitida por Netflix, ya que Variety sostiene que esta apuesta “será una historia nueva e independiente y no estará conectada al programa animado”.

Como todo recién está en las primeras etapas, aún no hay más detalles sobre la trama de este potencial programa y solo está claro que, si este proyecto llega a concretarse, marcará el debut de She-Ra en el terreno de las producciones live-action.