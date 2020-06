Amazon realizará una serie live-action basada en el manga ‘The Promised Neverland’

El popular manga ‘Promised Neverland’ (Yakusoku no Neverland por su nombre en japonés), tendrá una serie live-action realizada por Amazon y que será producida y dirigida por Rodney Rothman (Spider-Man Into the Spider-Verse).

Esta adaptación que tendrá el manga escrito por Kaiu Shirai e ilustrado por Posuka Demizu, será realizada Fox 21 y Amazon Studios, y contará con Masi Oka, Roy Lee, y Miri Yoon de Vertigo Entertainment como productores ejecutivos.

Yakusoku no Neverland comenzó su publicación en agosto de 2016 en la revista Weekly Shonen Jump, y actualmente cuenta con 17 volúmenes. La historia tuvo una adaptación al mundo del anime compuesta por 12 episodios, que se emitieron entre enero y marzo del 2019.

La trama se centra en un futuro distópico, en el cual una niña, Emma, junto a otros 37 niños viven en un orfanato, donde descubren un terrible y oscuro secreto.