Amber Heard sostiene que su papel en Aquaman and the Lost Kingdom fue recortado

Amber Heard acusó que su papel en Aquaman and the Lost Kingdom habría disminuido como consecuencia de su disputa legal con Johnny Depp.

En el contexto del juicio por difamación que se está desarrollando a partir de una demanda de Depp contra Heard, la actriz declaró que habría peleado para conservar su rol como Mera en la secuela de Aquaman y aún así su trabajo en la película finalmente fue menor de lo que se habría planificado originalmente.

“Luché muy duro para permanecer en la película. No querían incluirme en la película”, dijo Heard durante su testimonio de este lunes.

Debido a una objeción, Heard no detalló quién no quería que fuera parte de aquella película basada en los cómics de DC y producida por Warner Bros. No obstante, ante la pregunta sobre si pudo filmar escenas para Aquaman 2, la actriz contó que finalmente participó en la cinta con un rol reducido.

“Me dieron un guión y luego me dieron nuevas versiones del guión que habían quitado escenas que tenían acción que representaban a mi personaje y a otro personaje- sin revelar ningún spoiler- dos personajes peleando entre sí”, señaló Heard. “Básicamente tomaron un montón de mi papel. Simplemente eliminaron un montón”.

Si bien desde tiempo atrás está confirmado que Heard figurará en Aquaman and The Lost Kingdom junto a Jason Momoa, Yahya Abdul-Mateen II y Patrick Wikson, por ahora se desconoce qué relevancia tendrá Mera para la trama de la producción dirigida por James Wan. Y, más allá de rumores que aún no han sido confirmados, estas declaraciones de la actriz dan a entender que finalmente el personaje que es el interés amoroso principal de Arthur Curry podría tener un papel bastante acotado en comparación a su rol en Aquaman (2018).

Aquaman and The Lost Kingdom planea estrenarse en marzo de 2023.