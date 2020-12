Among Us rompe el récord de jugadores mensuales con más de 500 millones de usuarios

El éxito de Among Us, el juego del pequeño desarrollador indie InnerSloth es innegable, y ahora según un reciente reporte el título ha batido un nuevo récord al lograr la mayor cifra de jugadores mensuales activos.

La información proviene desde SuperData, quienes apuntan a que el juego durante el mes de noviembre del 2020, logró más de 500 millones de usuarios activos volviéndose “por mucho, el juego más popular en términos de jugadores mensuales”.

El récord logrado por Among Us sin duda llama la atención, sobre todo si se tiene en cuenta que cuando fue lanzado en 2018 este pasó casi desapercibido, y no fue hasta el 2020 que su popularidad explotó llegando a millones de jugadores.

Según el informe de SuperData, a pesar de los números, el título está lejos de ser uno de los juegos con mayores ganancias de noviembre del 2020, mes que además fue uno donde los juegos digitales tuvieron sus mayores ingresos de la historia con 11,5 millones de dólares.

Esto se debe a que el juego no está completamente monetizado, y en el caso de la versión de Android e iOS, es completamente gratuita y con micro-transacciones opcionales que sólo rondan entre los 2 y 3 dólares.

Hay que tener en cuenta, que es probable que la cifra de jugadores de Among Us continúe aumentando ya que recientemente llegó a la Nintendo Switch y también aterrizará en el Xbox Game Pass de PC y en 2021 lo hará en las consolas de Xbox.