Among Us suma nuevos roles y elementos cosméticos con su más reciente actualización

Among Us fue uno de los juegos más populares durante la pandemia, y aunque el título ya no goza con la popularidad que tuvo en 2020, todavía tiene una base importante de jugadores. Debido a esta popularidad, es que el juego ha obtenido varias actualizaciones, y ahora ha lanzado su más grande actualización hasta la fecha.

Entre el nuevo contenido que llega con esta actualización se encuentran nuevos roles para los tripulantes como el científico, que puede acceder a los signos vitales de los otros jugadores cuando lo desee, el ingeniero que puede utilizar los ductos de ventilación, y el Ángel Guardián, que puede dar un escudo de protección a los tripulantes restantes.

Además, es que han llegado nuevos elementos cosméticos al juego, así como los logros.

Los diferentes aspectos de esta actualización fueron presentados con un tráiler que puedes ver a continuación.