Angela Kang fue reemplazada como la showrunner del spin-off de The Walking Dead enfocado en Daryl Dixon

Otro cambio se llevó a cabo con miras al desarrollo del spin-off de The Walking Dead enfocado en Daryl Dixon. Días después de que se revelara que la serie ya no se centrará en Daryl y Carol por lo que Melissa McBride no continuará vinculada al proyecto, Deadline anunció que el programa cambió de showrunner.

Si bien Angela Kang permanecerá como productora ejecutiva de la serie, ahora David Zabel será el showrunner del programa que aún no tiene título pero que seguirá las andanzas del personaje de Norman Reedus después de los eventos de la serie principal de The Walking Dead.

De acuerdo a Deadline, Kang fue reemplazada por Zabel porque la productora optó por dar un paso al costado del programa para “concentrarse en otros proyectos que tiene en desarrollo con AMC”.

El plan actual del canal detrás de The Walking Dead consiste en rodar la serie de Daryl en Europa y aunque aparentemente sus guiones estarían bastante avanzados para ese propósito pese a la partida de McBride, actualmente el equipo creativo estaría en medio de “un giro estratégico para cumplir con el inicio del rodaje en el extranjero en los próximos dos o tres meses”.

Aunque inicialmente este programa se presentó como una apuesta que buscaría continuar la historia de Daryl y Carol, la reciente salida de McBride del proyecto confirmó un cambio en esos planes y, ante la negativa respuesta de algunos fanáticos a ese desarrollo, tanto Jeffrey Dean Morgan como AMC respondieron criticando el comportamiento de algunos seguidores de la longeva serie de zombies.

“Nos gustaría reconocer la respuesta a las noticias de esta semana relacionadas con el spin-off de Daryl y Carol de TWD previamente anunciado. Norman Reedus está siendo atacado injustamente en las redes sociales por una decisión en la que no participó. Melissa McBride decidió que no podía participar en la serie porque mudarse a Europa se volvió logísticamente insostenible para ella. Es inapropiado dirigir la negatividad y la ira hacia otro miembro del elenco por un resultado decepcionante con el que no tuvo nada que ver. Carol es un personaje amado y vital, y estamos trabajando para encontrar una manera de que los fanáticos sigan nuevamente su historia, como solo Melissa podría darle vida, en el universo en expansión alrededor de The Walking Dead. Los fanáticos siempre han sido la fuerza impulsora detrás de la familia The Walking Dead y siempre lo serán”, señaló AMC.

Se espera que la serie enfocada en Daryl se estrene durante 2023.