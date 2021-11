Angelina Jolie calificó de ignorantes a las personas que critican la representación de la comunidad LGBTQ en Los Eternos

Aunque en gran parte del mundo los fanáticos de Marvel Studios ya pueden ver Los Eternos, la película más reciente del popular universo cohesionado de superhéroes no podrá presentarse en Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrein y Omán.

De acuerdo a lo que se reportó durante esta semana, Los Eternos fue prohibida en esos países porque Disney no quiso realizar un corte diferente para eliminar algunas escenas de la película que aparentemente habrían sido aquellas que muestran a Phastos, el primer héroe abiertamente gay del MCU, y su familia.

En ese contexto, al ser consultada sobre la prohibición de Los Eternos en aquellos países, Angelina Jolie lamentó aquella reacción negativa a la representación de la comunidad LGBTQ en la cinta.

“Estoy triste por (esas audiencias) y estoy orgullosa de Marvel por negarse a eliminar esas escenas”, dijo Jolie, quien interpreta Thena en la película, en conversación con news.com.au. “Todavía no entiendo cómo vivimos en un mundo de hoy donde todavía hay (personas que) no verían la familia que tiene Phastos y la belleza de esa relación y ese amor. Cómo alguien está enojado por eso, amenazado por eso, no lo aprueba o lo aprecia. Es ignorante”.

Durante los últimos años Marvel Studios ha enfrentado varias críticas por la falta de representación de la comunidad LGBTQ en sus películas ya que, más allá de la percepción de algunos fanáticos, el estudio solo ha presentado oficialmente a un puñado de personajes no heterosexuales que incluyen al papel secundario de Joe Russo en Avengers: Endgame, Loki de acuerdo a lo que recientemente se estableció en su serie, y Valkyrie según lo que se ha señalado tras Thor: Ragnarok. En ese sentido, la decisión de la compañía de preservar la historia de Phastos cobra relevancia al tomar en cuenta Kevin Feige prometió que este sería solo el principio de aquella representación.

“Ha habido héroes homosexuales antes en los cómics. Ya era tiempo en las películas”, dijo Kevin Feige a Variety tiempo atrás. “Es solo el comienzo”.