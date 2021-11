Cuando Disney saque las cuentas finales de la recaudación de Los Eternos el estudio tendrá que hacerlo sin las cifras de la película en algunos países y es que mientras la nueva cinta de Marvel Studios ya debutó en varios territorios, durante esta jornada se reveló que no podrá presentarse en países como Arabia Saudita y Omán.

Concretamente , según informa Deadline, Los Eternos no podrá estrenarse en Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrein y Omán pese a que Disney ya había fijado un debut para la película el 11 de noviembre en esos territorios.

¿La razón? Aunque Disney no se ha pronunciado oficialmente desde Deadline dicen que en Arabia Saudita, Bahrein y Omán querían cortar “cualquier escena de intimidad” e incluso también querían eliminar otras secuencias. Sin embargo, Disney se negó a hacer esos cambios y como resultado no recibió la aprobación para presentar a la cinta dirigida por Chloé Zhao en esos territorios.

Por otra parte en Kuwait y Qatar la película simplemente habría sido bloqueada y no sería solo por una escena que involucra un beso entre dos personajes del mismo sexo, sino que también tendría que ver con la propuesta de esta historia de superhéroes y como esos “mercados históricamente han tenido un problema con la representación de dioses y profetas” según señala Deadline.

Pero aunque en esta determinación habrían varios factores en juego, desde The Hollywood Reporter sostienen que “la decisión probablemente se tomó debido a la inclusión de una pareja del mismo sexo en la película y el primer superhéroe gay del MCU”.

En ese sentido, aunque esos no son los mercados más importantes para Disney, evidentemente este no sería un escenario ideal para el estudio y sus ambiciones económicas para la nueva película del MCU que no solo pretende poner en pantalla a un grupo diverso de superhéroes, sino que presentará al primer héroe abiertamente gay de esta popular franquicia.