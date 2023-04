¿Antonio Banderas como Galactus? El actor estaría en conversaciones con Marvel

Un nuevo reporte no verificado, pero recuperado por el portal Comic Book Resources, indica que el actor español Antonio Banderas estaría en conversaciones para interpretar al villano cósmico Galactus en la próxima película de los Cuatro Fantásticos que realizará Marvel Studios.

La información fue dada a conocer por la cuenta de Twitter @MyTimeToShineHello, quien previamente anticipó que un miembro de la Primera Familia de Marvel debutaría en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Previamente se reportó que la nueva película del clásico equipo de superhéroes, que incluye a personajes como el Señor Fantástico y la Mujer Invisible, presentaría a Galactus y al Silver Surfer en una trama centrada en el cosmos y con elementos de los años 60.

Ambos clásicos personajes previamente fueron el foco de la película Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, realizada a comienzos de este siglo por 20th Century Fox. aunque la adaptación del villano gigante generó burlas y más de un alegato por parte de los fans.

En los cómics, Galactus era originalmente un explorador espacial humanoide llamado Galan de un planeta llamado Taa, el cuál perteneció al universo anterior que concluyó con el Big Bang. Al ser expuesto a la energía cósmica, Galan se transformó en una entidad masiva conocida popularmente como el devorador de mundos.

Adicionalmente han surgido reportes que indican que Adam Driver (The Force Awakens, Silencio) sería candidato para el rol de Reed Richard, el señor Fantástico.

La película de Los Cuatro Fantásticos llegará a los cines en febrero de 2025.