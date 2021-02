Anuncian The Legend of Zelda: Skyward Sword HD para Nintendo Switch

The Legend of Zelda Skyward Sword, el juego lanzado en 2011 para la Nintendo Wii llegará a la Switch según fue anunciado por la compañía en el más reciente Direct.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, será la versión que aterrizará en la consola híbrida de Nintendo, y mantendrá los controles de movimientos del juego original, a la vez que sumará la posibilidad de controlar al personaje con los diferentes botones para que se pueda jugar en modo portátil.

Junto con el anuncio del juego, es que desde Nintendo presentaron unos Joy-Con basados en el juego, los cuales cuentan con detalles basados en la Master Sword y el Hylian Shield.

Hay que recordar que Skyward Sword, fue el último juego para consolas que tuvo la franquicia antes de la llegada de Breath of the Wild, juego que tendrá próximamente una secuela de la cual no se entregaron detalles en la transmisión.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD estará disponible el 16 de julio.