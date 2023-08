Apple reveló a Monarch: Legacy of Monsters, su nueva serie para el universo de Godzilla

El streaming Apple TV+ concretará finalmente su serie de televisión ligada al universo cinematográfico de “Monsterverse”, que incluye películas recientes como Godzilla, Godzilla: King of the Monsters, Kong: Skull Island y Godzilla vs. Kong.

Bajo el nombre de “Monarch: Legacy of Monsters”, la trama de la serie se sitúa antes y después de los eventos de las películas, siguiendo a dos hermanos que investigan la conexión de su familia con la organización Monarch, especializada en estudiar y combatir a las criaturas gigantes.

En esa línea, la promesa es que la serie se enfocará en las repercusiones de épicas batallas y las revelaciones sobre la existencia de monstruos, a lo largo de tres generaciones de personajes. En esa línea, Kurt y Wyatt Russell interpretarán al mismo personaje, con el actor de “La Cosa” dando vida al personaje en el presente, mientras que su hijo hará lo suyo en los eventos del pasado del “Monsterverse”.

La siguiente es la sinopsis de la serie:

“Tras la estruendosa batalla entre Godzilla y los titanes que arrasaron San Francisco y la impactante revelación de que los monstruos existen, “Monarch: Legacy of Monsters” rastrea a dos hermanos que siguen los pasos de su padre para descubrir la conexión de su familia con la organización secreta conocida como Monarch. Las pistas los llevan al mundo de los monstruos y, en última instancia, a la madriguera del conejo hasta el oficial del ejército Lee Shaw (interpretado por Kurt Russell y Wyatt Russell), que tiene lugar en la década de 1950 y medio siglo después, donde Monarch se ve amenazado por lo que Shaw sabe. La saga dramática, que abarca tres generaciones, revela secretos enterrados y las formas en que los eventos épicos y trascendentales pueden repercutir en nuestras vidas.”

Aunque aún no se ha anunciado la fecha de estreno oficial de “Monarch: Legacy of Monsters” en Apple TV+, la serie constará de diez episodios y promete expandir el universo de Godzilla y Kong.

Pueden ver la primera foto de Kurt Russell en la serie a continuación.