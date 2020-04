Apple TV+ está ofreciendo algunas series gratis por tiempo limitado

A raíz de la contingencia mundial provocada por el nuevo coronavirus diversas compañías han optado por ofrecer de manera gratuita algunos de sus servicios y Apple no quiso ser la excepción.

Mediante su plataforma de streaming, Apple TV+, la compañía de la manzana liberó el acceso a algunas series y películas que forman parte de su catálogo. Todo con el fin de entretener y cautivar a los usuarios durante estos días donde el llamado principal es a quedarse en casa.

¿Qué títulos ofrece gratis Apple TV+?

De acuerdo a la propia compañía, los interesados en aprovechar esta oferta podrán ver de manera gratuita las series Little America, Servant, For All Mankind y Dickinson.

Además de la película The Elephant Queen y las series infantiles Snoopy in Space, Helpsters y Ghostwriter.

¿Cómo se accede a este contenido?

Para aprovechar la oferta de Apple no es necesario que te suscribas a nada pero si tienes que ingresar a la aplicación de TV de Apple con una ID de Apple y para ello obviamente necesitarás un dispositivo compatible con aquella app como los son los equipos Apple, algunos Smart TV Samsung y LG o aparatos como los Roku.

Estas series serán gratuitas por un tiempo limitado, por lo que si quieren ver algo es conveniente que no esperen mucho.