Apple TV+ reveló el tráiler para la segunda temporada de The Snoopy Show

Apple TV+ anunció este martes el estreno de la segunda temporada de The Snoopy Show e informó que que han adquirido los derechos de algunos especiales clásicos de Peanuts y que están desarrollando más en el futuro. La segunda temporada tendrá seis episodios que se lanzarán el mismo día, con los nuevos especiales que llegarán en abril y mayo.

Los fanáticos de Peanuts tendrán dos nuevos especiales, el primero llegará el 15 de abril y se llama It’s the Small Things, Charlie Brown y celebrará el Día de la Tierra con una canción original del cantautor estadounidense Ben Folds. El segundo tiene por nombre To Mom (and Dad), With Love que se lanzará 6 de mayo para el Día de la Madre.

“The Snoopy Show es una nueva serie animada para niños y familias protagonizada por el beagle amado internacionalmente y su mejor amigo emplumado Woodstock mientras abordan todas las nuevas aventuras. Snoopy puede parecer solo un cachorro que baila feliz, ama los huesos y se sienta en la casa del perro, pero es mucho más que eso. Él es Joe Cool: el chico más moderno de la escuela. Es el rey de los surfistas y el famoso luchador de brazos Masked Marvel. Él es Flying Ace de la Primera Guerra Mundial que lucha contra el Barón Rojo. Todas sus audaces y queridas personalidades se exhiben por completo en esta nueva comedia animada”, dice la sinopsis.

Mira el tráiler a continuación:

La segunda temporada de The Snoopy Show llegará el 11 de marzo de este año a la plataforma de Apple TV+.