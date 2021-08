Aquaman 2 presentará una “versión más completa de David Kane” según Yahya Abdul-Mateen II

Cuando Aquaman and the Lost Kingdom llegue a los cines en 2022 los fanáticos no solo tendrán la oportunidad de reencontrarse con la versión de Arthur Curry interpretada por Jason Momoa, sino que también podrán volver a ver al Black Manta de Yahya Abdul-Mateen II.

Previamente Abdul-Mateen ya había anticipado que Black Manta tendría un papel más importante esta nueva entrega y recientemente el actor reafirmó sus ambiciones apuntando a que la nueva cinta dirigida por James Wan ahondará un poco más en David Kane, la versión cinematográfica del hombre detrás de Black Manta.

Así, al ser consultado sobre sus ambiciones para la secuela de Aquaman, Abdul-Mateen aprovechó una entrevista con el portal Variety para prometer que esta cinta mostraría a una “versión más completa de su personaje”.

“Ahora tenemos un personaje más maduro, que tiene más tiempo para respirar. Y llegamos a comprenderlo a él y algunos de sus valores y algunos de sus motivos. Con suerte, en Aquaman 2, podemos presentar una versión más completa de David Kane”, dijo Abdul-Mateen.

“En la primera película, lo conocimos, pero sobre todo se trataba de Black Manta. Y en esta (película) mi esperanza es que podamos conocer a David Kane un poco más y descubrir qué lo motiva, y algunas de las cosas que quiere y con las que lucha”, agregó el actor. “Es una experiencia un poco más madura para mí y estoy ansioso de llevarla a la pantalla”.

Aquaman and the Lost Kingdom actualmente está desarrollando sus filmaciones con miras a un estreno en diciembre de 2022.