Black Manta tendría un papel más importante en Aquaman and the Lost Kingdom según Yahya Abdul-Mateen II

Si la participación de Black Manta en la primera película de Aquaman los dejó con gusto a poco, Yahya Abdul-Mateen II quiere que comiencen a ilusionarse con lo que podría ofrecer la secuela para la entrega protagonizada por Jason Momoa.

Pese a que aún no hay muchos detalles sobre la trama de lo que será Aquaman and the Lost Kingdom, Yahya Abdul-Mateen II aprovechó una reciente entrevista con The Hollywood Reporter para anticipar que la nueva película no solo tendrá más de su personaje, sino que también contaría con una mejor historia que su predecesora.

“Creo que el guión es mejor que en la primera (película). Les da a los actores muchos buenos momentos narrativos. En Aquaman, solo recibimos una pequeña introducción a Black Manta y algunas de sus motivaciones. En esta, hago ejercicio y respiro un poco más. Estoy mostrando algunos colores diferentes con esta”, dijo Abdul-Mateen II.

Considerando cómo terminó Aquaman, el regreso de Black Manta está lejos de ser algo inesperado. No obstante, será interesante ver cómo se conjugará la mítica rivalidad entre ambos personajes con la trama sobre un reino pedido que tantea el título de la película.

Aquaman and the Lost Kingdom actualmente está en pleno proceso de rodaje y bajo la dirección de James Wan planea llegar a los cines en diciembre de 2022.