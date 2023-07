Aquaman and the Lost Kingdom eliminó por completo a Batman

De acuerdo a un reportaje de The Hollywood Reporter, Aquaman and the Lost Kingdom, la segunda película protagonizada por Jason Momoa en base al personaje de DC Comics, ha tenido un proceso de refilmaciones casi inédito. De hecho, plantean que recientemente se concretó una tercera ronda de refilmaciones en Nueva Zelanda.

Lo anterior es llamativo, ya que Warner Bros viene de un fracaso superheroicco tras otro en lo que compete a las películas DC, pero en THR aseguran que la decisión de seguir refilmando la película - para dar con una versión que sea exitosa - solo muestra, por un lado, la confianza que el estudio tiene con Aquaman 2 y, por otro lado, la tozudez para dar vuelta la insípida reacción que se habría generado con las primeras funciones de prueba. Una situación que habría respondido a problemas en la claridad de la historia.

Pero quizás mucho más llamativo es el hecho de que finalmente la participación de Ben Affleck, quien iba a volver a interpretar a Batman, fue cancelada.

El actor refilmó en julio de 2022 una escena originalmente planeada con el Batman de Michael Keaton, pero ahora se ha dado a conocer que la escena del hombre murciélago fue removida del actual corte.

¿El motivo de la remoción? Según THR, James Gunn y Peter Safran, co-presidentes de DC Studios, no quieren que quede la impresión de que el antiguo universo DC cinematográfico continuará de alguna forma. Mal que mal, Aquaman 2 será la última película DC que llegará al cine antes del reinicio total que significará Superman: Legacy en 2025.

En esa línea, el tercer período de refilmación realizado en junio pasado buscó cerrar los márgenes de la versión definitiva de la película, accediendo a un presupuesto adicional para concretar cuatro días adicionales de trabajo para actores como Jason Momoa y Patrick Wilson.

Un proceso de cambio continúo

Consideren que Aquaman and the Lost Kingdom terminó sus filmaciones a comienzos de 2022, con su estreno siendo trasladado de diciembre de 2022 a diciembre de 2023.

Tras esa situación, la película tuvo una primera ronda de refilmación a fines del primer trimestre de 2022 y luego otra, la que incluyó a Ben Affleck, a mediados del año pasado. En la más reciente refilmación participaron Jason Momoa y Patrick Wilson, en un proceso que se extendió por cuatro días bajo la dirección de James Gunn.

Durante toda esa realización, también es necesario recalcar que el estudio ha sufrido múltiples cambios, ya que la película obtuvo su luz verde bajo el regimen de Toby Emmerich en Warner Bros y el mandato de Walter Hamada en DC Films. En el camino sucedió la adquisición que dio pie a Warner Bros Discovery, la llegada de nuevos directivos y la creación de la nueva división DC Studios bajo el control de Peter Safran y James Gunn.