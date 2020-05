Aquí tienen nuevas fotos de The New Mutants

¿Podrá The New Mutants estrenarse en agosto de este año? Esa es una pregunta que todavía no podemos resolver, sin embargo, mientras continua la espera, un par de revistas dieron a conocer nuevas imágenes de la postergada película.

Ante todo, desde SFX Magazine, revelaron cuatro fotos de The New Mutants. Tres de estas imágenes nos muestran escenas de la película con Rahne Sinclair/ Wolfsbane, Dani Moonstar e Illyana Nikolievna/Magik. Mientras que otra foto se enfoca en un detrás de escenas.

Por otra parte, las imágenes reveladas por Empire nos muestran más de la producción de la película y las filmaciones que se realizaron en 2017. Todo además de ofrecer nuevos vistazos a personajes que no aparecían en las fotos anteriores como Sam Guthrie/ Cannonball y Roberto da Costa/Sunspot.

The New Mutants espera estrenarse el 28 de agosto en Estados Unidos.