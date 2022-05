Aquí tienen nuevos vistazos a los trajes de Flash y Supergirl para la película del velocista escarlata

Todavía falta más de un año para que la película de Flash llegue a los cines. Sin embargo, en medio de la incertidumbre generada por toda la situación con Ezra Miller, esta semana emergió un nuevo acercamiento a la película.

Resulta que en el marco de la Licensing Expo 2022, una convención enfocada en la venta de derechos para merchandising, en la zona de DC se están exhibiendo los trajes que Flash (Miller) y Supergirl (Sasha Calle) vestirán en la película.

Hasta ahora los únicos acercamientos oficiales a esos trajes han llegado por cortesía de videos promocionales de la película, por lo que tras las fotos del set estos son los mejores vistazos hasta la fecha a los nuevos atuendos para el cine del velocista escarlata y la kryptoniana.

Como podrán ver, mientras el traje de Supergirl cuenta con una larga capa roja y detalles en ese color sobre el emblema de la Casa de El, el vestuario de superhéroe de Barry Allen no dejará totalmente atrás el estilo de su atuendo de Justice League y aunque incorporará detalles dorados y un rojo más vibrante para acercarse a su contraparte de los cómics, aún así tendrá un aspecto más rígido.

Además, aunque los atuendos de The Flash pueden estar entre lo más vistoso, en un video del evento también se pueden ver los trajes de Aquaman y Black Manta para Aquaman and The Lost Kingdom.

Mientras Aquaman and The Lost Kingdom se estrenará en marzo de 2023, la película de The Flash recién llegará a los cines en junio del próximo año.