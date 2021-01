Aquí tienen otro vistazo a la nueva película animada de la Sociedad de la Justicia

Warner Bros. Animation todavía no fija una fecha para el lanzamiento de la película, pero de la mano del estreno de Batman: Soul Of The Dragon se filtró un nuevo vistazo a Justice Society: World War II.

Como podrán deducir en base a su nombre, Justice Society: World War II es una película animada que estará ambienatda en la Segunda Guerra Mundial y contará una historia protagonizada por la Sociedad de la Justicia.

En ese sentido, este nuevo vistazo a la película no solo nos muestra algunas escenas de las nuevas aventuras del grupo de héroes, sino que también explica qué pretende ofrecer esa ambientación y cómo entrarán en juego los distintos personajes.

Después de todo, además de contar con Wonder Woman, Hawkman, Flash/Jay Garrick, Hourman y Black Canary, esta historia de la JSA también contemplará la participación de Flash/Barry Allen y Aquaman, entre otros héroes.

Justice Society: World War II será dirigida por Jeff Wamester (serie de TV de los Guardianes de la Galaxia) con un guión de Meghan Fitzmartin (Supernatural) y Jeremy Adams (Batman: Soul Of The Dragon).

Puedes ver el avance de la película aquí:

Justice Society: World War II aún no tiene una fecha de estreno concreta, pero se espera que sea lanzada en formato digital y hogareño durante este año.