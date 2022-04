Artes conceptuales ofrecen un mejor vistazo a la caracterización del Jedi titular en Obi-Wan Kenobi

A la espera de un nuevo adelanto de la serie, las actualizaciones sobre Obi-Wan Kenobi siguen llegando por cortesía de distintas imágenes.

Así, después de que se revelaran nuevas fotos del personaje de Ewan McGregor y el Gran Inquisidor, ahora desde la revista Total Film compartieron algunos artes conceptuales de Obi-Wan Kenobi.

Estos diseños son similares a aquellos que aparecieron en el primer video promocional de el programa y pese a que no anticipan nada nuevo de la trama muestran la apariencia que tendrá Kenobi durante su exilio en Tatooine. Todo además de resaltar a algunos vehículos civiles y del Imperio que aparecerán en la serie.

Obi-Wan Kenobi estará ambientada entre los eventos de Revenge of The Sith y A New Hope por lo que básicamente su trama tendrá que establecer un puente entre el Obi-Wan de las precuelas y el Ben Kenobi de la película original de Star Wars.

En ese sentido, otra foto incluida en el reporte de Total Film sobre esta nueva serie parece apuntar a aquellas meditaciones y trabajo en soledad que serán claves para el viaje del Jedi.

Obi-Wan Kenobi se estrenará con dos episodios del próximo 27 de mayo.