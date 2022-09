Así fue el episodio de Teen Titans Go! con Zack Snyder

Teen Titans Go! finalmente estrenó su esperado episodio con Zack Snyder. Siguiendo al anuncio del capítulo en la Comic-Con de San Diego 2022, esta semana la serie animada presentó su episodio número 365.

Tal y como se había anticipado ese episodio se enfocó en los esfuerzos de Robin, Beast Boy, Starfire, Raven y Cyborg por hacer algo especial para conmemorar los 365 capítulos de su programa por lo que deciden acudir a los estudios de Warner Bros para encontrar a Zack Snyder y conseguir que el director de Man of Steel colabore con ellos para un “Snyder Cut” de Teen Titans Go!.

Pero aquella misión no era sencilla y antes de encontrarse con Snyder los héroes tuvieron que lidiar con Patrick Wilson, quien se transformó en Nite Owl, el personaje que encarnó en la película de Watchmen del director.

Wilson no quería dejar pasar a los héroes, pero al mencionar a Aquaman el actor se distrajo, y después de que se marchó como Ocean Master, Robin y compañía pudieron ingresar al set donde Snyder estaba practicando pesas y el líder de los Titanes pudo realizar su petición al director.

“Zack ¿puedo decirte Zack? Es el episodio 365 de nuestro show y queremos lo mejor para nuestros fans. Queremos que tu nos entregues el Snyder Cut?”, señaló Robin.

Ante lo que Snyder manifestó que aquella proposición sonaba interesante y le preguntó a los héroes qué tenían en mente: “Les puedo dar el look épico de una pieza de época”, dijo el director señalando a un póster de 300. “O el estilo oscuro y de humor cambiante”, añadió frente a un afiche en referencia a Batman v Superman. “O el corte post-apocalíptico”, finalizó frente a un póster que apuntaría a Army of the Dead.

Pero los Teen Titans no querían nada de eso y solo estaban en busca del “Snyder Cut” por lo que la serie procedió a mostrar eso.

Así, después de que Robin declarara que esto sería épico, el héroe y sus aliados se transformaron en versiones menos caricaturescas. La lluvia comenzó a caer y todo tomó un tono más sombrío de cara a una batalla con Darkseid. Solo vean este clip.

Pero aquello no era nada más que un sueño de Robin y eventualmente Snyder lo despertó para revelar el verdadero “Snyder Cut” que había hecho: un corte de cabello como el suyo para Robin, Beast Boy, Starfire, Raven y Cyborg.

El propio Zack Snyder realizó su voz para este episodio de Teen Titans Go! por lo que esta historia y sus referencias al trabajo del director y su famoso corte de Justice League no de dejan de ser llamativas.