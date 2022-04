Así lucirá Margot Robbie como Barbie en la película sobre la muñeca dirigida por Greta Gerwig

En el contexto de la CinemaCon 2022, Warner Bros reveló el primer vistazo a Barbie, su nueva película sobre la famosa muñeca de Mattel.

Pero aunque a lo largo de su historia Barbie ha inspirado varios largometrajes, esta apuesta será distinta ya que no solo se moverá en el terreno del live-action, sino que contará con un destacado equipo que será comandado por Greta Gerwig (Little Women) como directora y contará con Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Simu Liu, Issa Rae, Michael Cera, Kate McKinnon, Alexandra Shipp y Will Ferrell como parte de su elenco.

De acuerdo a la información que se ha revelado hasta ahora, esta película seguirá a una versión de Barbie que es expulsada de Barbieland por no ser lo suficientemente perfecta y por ende se verá obligada a emprender una aventura en el mundo real. Sin embargo, nada de eso se plasma en el primer vistazo a la película ya que con los predominantes tonos rosados que se pueden esperar de una producción Barbie, esta imagen solo se enfoca en la muñeca interpretada por Margot Robbie y su notable convertible rosado.

Barbie contará con un guión co-escrito por Gerwig y Noah Baumback (Marriage Story) y en estos momentos su estreno está planificado para el 21 de julio de 2023