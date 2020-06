AT&T pretendería vender la división de videojuegos de Warner Bros

AT&T planearía vender Warner Bros. Interactive Entertainment, la división de videojuegos de su compañía Warner Bros.

De acuerdo CNBC, la empresa matriz tiene en la mira un acuerdo que podría reportarle cerca de $4 mil millones de dólares. Pero por ahora no hay nada asegurado.

Warner Bros. Interactive Entertainment también es conocida como WB Games y posee varios estudios como NetherRealm y Rocksteady. En ese sentido, si bien la mayoría de los títulos amparados en esta división están ligados a franquicias de propiedades de Warner como Harry Potter, los cómics de DC, El Señor de los Anillos y las películas de LEGO, en su negocio también figuran juegos como Mortal Kombat.

A raíz de ese vínculo entre las propiedades de Warner y los juegos de Warner Bros. Interactive Entertainment, CNBC dice que un potencial “acuerdo podría involucrar un acuerdo de licencia comercial donde AT&T puede continuar obteniendo ingresos de sus propiedades intelectuales”.

Pese a que por ahora no hay nada asegurado, este reporte dice que hasta el momento empresas como Take-Two Interactive Software, Electronic Arts y Activision Blizzard habrían expresado interés en Warner Bros. Interactive Entertainment. No obstante, por ahora todavía no habría nada sellado.