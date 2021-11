Aún no hay “planes oficiales” para una nueva trilogía de Spider-Man con Tom Holland en el MCU

Con sorpresa fueron recibidas las palabras de la productora Amy Pascal.

La exjefa del estudio Sony, quien dejó las riedas de la división cinematográfica quedándose involucrada en todo lo que involucra a las marcas del héroe arácnido, reveló que pese a lo que se ha estipulado, aún existe todo un futuro de películas para la actual encarnación de Peter Parker a cargo de Tom Holland.

“Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel. No es la última película de Spider-Man. Estamos finalizando la próxima película con Tom Holland y Marvel. Estamos pensando en esto como tres películas y ahora vamos a hacer las próximas tres. Esta no es la última de nuestras películas del MCU”, explicó Pascal.

Pero ahora, según The Hollywood Reporter, sus fuentes al interior del estudio Sony indican que, pese a la “fuerte relación” que se ha gestado en la colaboración con Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, y Tom Holland, actualmente “no hay planes oficiales” para la próxima trilogía del personaje.

Tengan en cuenta que, en el marco del estreno de Spider-Man: Far From Home, se gestó un quiebre entre Marvel Studios y Sony. En un punto se dieron por finalizadas las negociaciones entre ambas partes, lo que parecía zanjar toda posibilidad de extender el trato que ha permitido la inclusión de Spidey en el MCU desde Capitán América: Guerra Civil.

Pero a la larga lograron llegar a un acuerdo para generar una película adicional (No Way Home) y una futura película grupal en la que aparecería Parker.

En todo caso, las palabras de Pascal son auspiciosas para todos aquellos que quieren ver un montón de películas más del Spider-Man de Tom Holland.