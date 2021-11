Amy Pascal aseguró que la colaboración entre Marvel Studios y Sony seguirá tras Spider-Man: No Way Home: “Nos estamos preparando para hacer la próxima película con Tom Holland”

¿Qué pasará con las películas de Spider-Man después de No Way Home? Hasta ahora aquello era todo un misterio porque Tom Holland no había querido asegurar nada al respecto y la próxima cinta de Peter Parker se ha promocionado como la conclusión de la saga que arrancó con Spider-Man: Homecoming.

Pero antes de que empiecen a especular con un nuevo reinicio o a sacar conclusiones a raíz de los rumores sobre la supuesta cinta enfocada en Miles Morales, probablemente querrán tomar en cuenta las declaraciones más recientes de Amy Pascal.

A propósito del (caótico) inicio de la venta de entradas para Spider-Man: No Way Home, la productora conversó con el portal Fandango y al ser consultada sobre esta conclusión de la trilogía de películas de Spidey en el MCU, Pascal tanteó que el plan sería que el arácnido continuara en el mundo de Iron Man, Capitán América y compañía.

“Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel - (esta no es) la última película de Spider-Man”, dijo Pascal. “Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel, simplemente no es parte de ... estamos pensando en esto como tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres. Esta no es la última de nuestras películas de MCU”.

Aunque obviamente Pascal no entregó más detalles al respecto, sus palabras dejan bastante claro que Marvel Studios y Sony planean seguir colaborando y una nueva trilogía de Spider-Man (con Tom Holland) estaría en camino.

De hecho, en un movimiento que no deja de ser llamativo tras el quiebre entre ambas compañías después del estreno de Spider-Man: Far From Home, Pascal planteó que “Marvel y Sony seguirán juntos como socios”. Y, al ser consultada sobre una eventual cinta del Spidey de Holland fuera del MCU señaló: “Todos queremos seguir haciendo películas juntos. ¿Qué te parece esa respuesta?”

Finalmente, en cuanto a lo que podría involucrar una nueva tanda de cintas de Spidey, la productora fue consultada sobre una posible aparición de Miles Morales o el choque entre Venom y el trepamuros.

“Diría que hay tantas cosas que vamos a poder explorar, pero lo que siempre tenemos que hacer antes de decidir quién será el villano y contra el que se enfrenta Spidey es averiguar cuál es la historia que estamos contando ¿Sabes? ¿Cuál es la historia de Peter Parker que estamos contando? ¿Cuál es la historia de Miles Morales que estamos contando? Pero siempre tenemos que empezar por eso. Lo bueno de estas películas es que tan grande como puede ser el lienzo en el que se desarrollan, siempre son solo historias sobre un niño”, concluyó.

Spider-Man: No Way Home se estrenará este 15 de diciembre en Chile.