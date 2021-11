Sitios caídos y entradas agotadas: Reportan problemas en la preventa de entradas de Spider-Man: No Way Home

Si ya eran fanáticos de las películas del MCU en la época previa al estreno de Avengers: Endgame, esto les provocará un déjà vu.

Resulta que los cines anunciaron con bombos y platillos que este 29 de noviembre comenzarían a vender entradas para el preestreno de Spider-Man: No Way Home en Chile. Sin embargo, a medida que los fanáticos comenzaron a tratar de conseguir entradas para las funciones de la película fijadas para el 15 de diciembre comenzaron a surgir problemas.

Desde las primeras horas de este lunes el proceso para obtener entradas para Spider-Man: No Way Home ha sido complicado e inicialmente la mayoría de las páginas de las principales cadenas de cines estaban caídas.

Por ejemplo, pasadas las 12 de la noche era prácticamente imposible hacer algo en la app de Cineplanet.

Todo mientras varios usuarios se encontraron con diferentes dificultades para comprar sus tickets para la esperada secuela de Spider-Man: Far From Home.

Pero aunque eventualmente ese cine volvió a operar, sus entradas no tardaron en agotarse. Así, al momento de la redacción de esta nota, por ejemplo, no hay entradas para ninguna de las funciones de Spider-Man: No Way Home el 15 de diciembre en el Cineplanet del Costanera Center.

Otro caso es Cinemark cuya página parece estar funcionando pero a muchos usuarios aún no les permite completar el proceso de compra.

Todo mientras en Cine Hoyts las funciones aún están acotadas solo algunos cines y también se han reportado problemas con la página. De hecho, a nosotros nos arrojó un par de veces una información de error.

Pero aunque los cines chilenos ya habían experimentado esto con Avengers: Endgame por allá en 2019 y ahora todo se ve potenciado por el aforo necesario debido al coronavirus, para bien o para mal la situación local no es un caso aislado y, por ejemplo, en Estados Unidos también se reportaron problemas con las páginas de varios cines y las entradas se agotaron rápidamente.

“Toda mi tl tratando de conseguir entradas de Spider-Man: No Way Home en este momento, mientras que básicamente todos los sitios web de los cines se están cayendo porque somos demasiado poderosos”.

“Tratando de obtener entradas para Spider-Man No Way Home en el sitio de AMC”.

¿Podrá Spider-Man: No Way Home superar la recaudación de Avenegrs: Endagme o Avatar? Por ahora, no hay nada asegurado y también hay que tener en cuenta el tema de los aforos, pero con las expectativas que existen en torno a la película probablemente Sony ya está entusiasmado con las potenciales ganancias.