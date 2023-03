Autoridades japonesas anunciaron que tomarán medidas para evitar que los visitantes tomen fotos indecorosas en el parque del Studio Ghibli

Un comportamiento de los visitantes del parque del Studio Ghibli está en la mira de las autoridades japonesas. Según reportan CNN y The Straits Times, durante la semana pasada las autoridades de la Prefectura Aichi anunciaron que tomarán medidas para frenar una inadecuada práctica que ha ocurrido en el nuevo parque temático.

Si bien Ghibli Park no es un parque como aquellos de Universal o Disney porque no cuenta con grandes montañas rusas ni atracciones, el sitio que pretende ser una oda a la obra del Studio Ghibli no se ha librado de los visitantes imprudentes y en febrero de este año aparecieron en redes sociales fotos inapropiadas de algunos visitantes con un par estatuas ubicadas en el parque.

En las imagenes recogidas a través de Twitter se puede ver a un grupo de hombres fingiendo acosar a personajes como Teru de Cuentos de Terramar y Marine de El recuerdo de Marnie, ya sea intentando tomar fotos por debajo de la falda de las estatuas o tocando sus senos.

“Ghibli Park es un lugar para que adultos y niños se diviertan mientras disfrutan de las películas de Ghibli. No quiero que venga al parque gente que hace cosas que muchos encuentran ofensivas”, dijo Hideaki Ōmura, gobernador de la prefectura de Aichi, antes de añadir que esos comportamientos por parte de algunos visitantes son algo “extremadamente lamentable”.

“Tomaremos medidas firmes porque (el Parque Ghibli) está ubicado dentro de un parque de la prefectura”, añadió.

Ōmura además comparó a este comportamiento “extremadamente malicioso”, con la práctica “inapropiada en los restaurantes de sushi con cinta transportadora”, en referencia a otro problema que ha enfrentado Japón con individuos que en locales de sushi de consumo abierto se filman lamiendo botellas de salsa de soya e incluso platillos de sushi que no pretenden comer.

Ghibli Park abrió sus puertas en noviembre del año pasado y aún no se revela que medidas concretas tomará el parque para evitar estas prácticas aunque el parque tiene políticas bastante estrictas sobre en qué sitios y por cuánto se puede filmar o fotografiar en sus dependencias.