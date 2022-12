Avatar logró superar los mil millones de dólares de recaudación

Tal y como se esperaba, Avatar: The Way of The Water logró superar los mil millones de dólares de recaudación. Se trata de la tercera película de James Cameron que logra superar esa barrera luego de Titanic y la primera entrega de Avatar.

De acuerdo a datos de BoxOfficeGuru.com, la película ya ha recaudado $300 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, sumando los restantes $700 millones en el mercado internacional. La película logró superar la barrera de los mil millones en menos de dos semanas.

Desde que comenzó la pandemia, solo un puñado de películas han logrado superar los mil millones, incluyendo a Spider-Man: No Way Home, Top Gun Maverick y Jurassic World: Dominion.

Por ahora no existe una estimación sobre cuánto dinero logrará amasar Avatar, pero la película no tendrá gran competencia durante todo enero y recién en febrero próximo se estrenará un nuevo blockbuster, con lo que será Ant-Man and the Wasp: Quantumania.