Avatar tendrá una secuela en cómic en enero llamada “La Próxima Sombra”

Aunque el estreno de la segunda película de Avatar fue postergada hasta diciembre de 2022, la saga comandada con James Cameron expandirá su historia en el corto plazo con una nueva miniserie en cómics.

Avatar: The Next Shadow será una historia escrita por Jeremy Barlow (Star Wars: Darth Maul­—Son of Dathomir) que contará con arte de Josh Hood (JLA: Scary Monsters) y portadas de Gui Balbi (Alien: The Original Screenplay), para abordar la historia de Jake Sully en sucesos que unirá a la película original con la secuela.

La siguiente es la sinopsis de la historia"

“Jake Sully puede librar una guerra, pero... ¿puede mantener la paz? Días después de la destrucción del árbol natal de los Na’vi, Jake se encuentra mal equipado para desactivar los conflictos internos que amenazan con destrozar a los Omatikaya, ¡y lo encontrará peligrosamente desprevenido por un plan traicionero que buscará sacarlo del clan para siempre!”

Avatar: The Next Shadow contará con cuatro números y el primero saldrá a la venta el 6 de enero de 2021 de la mano de la editorial Dark Horse.