Avatar: The Way of the Water superó los 1.700 millones de dólares y dejó en el camino a Jurassic World

Durante el más reciente fin de semana, Avatar: The Way of the Water siguió incrementando sus cifras de recaudación.

La película de James Cameron volvió a liderar la recaudación en Estados Unidos, sumando $45 millones de dólares adicionales. Con esa cifra ya cuenta con más de 500 millones de dólares en el mercado doméstico de Estados Unidos y Canadá, mientras que a nivel mundial ya cuenta con $1.708 millones de dólares.

La anterior cifra sitúa a la secuela de Avatar en el séptimo lugar histórico de recaudación (sin contar la inflación), desplazando el registro que consiguió Jurassic World ($1.671 millones de dólares).

Con todo lo anterior, ya se espera que la secuela de los Na’vi logre superar la barrera de los 2 mil millones de dólares, una marca que solo otras cinco películas han logrado en la historia.

Asimismo, ya se proyecta que The Way of the Water logre desplazar a Star Wars: The Force Awakens ($2.069 millones de dólares) y Avengers: Infinity War ($2.048 millones de dólares) para situarse en el cuarto puesto histórico, solo siendo superada por dos películas del propio Cameron (Titanic y la Avatar original) y Avengers: Endgame.