Avatar: The Way of Water ya pasó a Infinity War y ahora va por Star Wars: The Force Awakens

Avatar: The Way of Water sigue avanzando en el ranking de películas que más dinero han recaudado a nivel mundial y después de superar la barrera de los $2 mil millones de dólares durante el fin de semana recién pasado, este jueves destronó a Avengers: Infinity War y se convirtió en la quinta película con mayor recaudación en la historia.

Según reporta Variety, hasta ahora Avatar: The Way of Water ha recaudado $2.054 mil millones de dólares a nivel mundial y Avengers: Infinity War cosechó $2.052 mil millones de dólares durante su paso por la cartelera en 2018.

Por lo tanto como ahora la secuela de Avatar está en el quinto puesto de las películas con mayor recaudación, su siguiente objetivo es meterse en el Top 4 y para ello tendría que superar la recaudación de Star Wars: The Force Awakens que asciende a los $2.068 millones de dólares. Por supuesto, esa meta no parece inalcanzable para la cinta que lleva un poco más de un mes en cartelera y que en materia de blockbusters recién tendría competencia a mediados de febrero con el estreno de Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Pero independiente de cuál sea la recaudación final de Avatar: The Way of Water, ya es seguro que James Cameron dirigió tres de las cinco películas que más dinero han conseguido en su paso por la cartelera con Avatar, Titanic y esta nueva entrega del mundo de Pandora.