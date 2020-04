Baby Yoda es la estrella del tráiler para el documental de The Mandalorian

Desde que apareció al final del primer episodio de The Mandalorian, The Child ha sido la estrella indiscutida de la primera serie live-action de Star Wars. Y es por eso que inevitablemente el apodado “Baby Yoda” también es el punto más llamativo del tráiler del documental de la serie.

Este jueves Disney Plus dio a conocer el primer vistazo a Disney Gallery: The Mandalorian, la nueva serie documental que a lo largo de ocho capítulos repasará el desarrollo de la primera temporada de The Mandalorian.

Como adelanta el tráiler este documental incluirá imágenes del detrás de escenas de la serie y conversaciones con el elenco y los directores de la primera temporada. Pero obviamente lo más llamativo es todo el nuevo contenido de The Child y datos como la anécdota que contó la directora Deborah Chow.

"Una de las cosas más raras y mejores que sucedió fue con Werner (Herzog)”, relata Chow en el adelanto. “Él estaba actuando con The Child y comenzó a dirigirlo directamente. Yo estaba tratando de dirigir a Werner, que ahora dirigía al títere. (Herzog)nos decía: ‘Necesitamos comprometernos con la magia. ¡Haz que usen el títere!’”.

Puedes ver el tráiler de Disney Gallery: The Mandalorian a continuación:

Disney Gallery: The Mandalorian se estrenará el 4 de mayo en Disney Plus, un streaming que aún no está disponible en América Latina.