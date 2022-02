Batman volverá a cambiar de equipo creativo: Jorge Jimenez y Chip Zdarsky comandarán el cómic del murciélago desde julio

Aunque todavía no se cumple un año desde el inicio de la etapa de Joshua Williamson, el cómic de Batman volverá a cambiar de equipo creativo.

En el contexto del estreno de la nueva película del hombre murciélago y con miras a Dark Crisis, un nuevo gran evento que arrancará con la muerte de la Liga de la Justicia, DC Comics anunció que la serie regular de Batman tendrá un nuevo equipo creativo a partir de julio de este año.

De acuerdo al anuncio que se efectuó mediante el sitio Comicbook, este nuevo equipo creativo será comandado por Chip Zdarsky (Daredevil, Spider-Man: Life Story, Sex Criminals) y Jorge Jimenez (Justice League, Super Sons).

Zdarsky ha escrito a Batman en historias como Justice League: Last Ride y Batman: The Knight, además de realizar relatos para las antologías Batman: Urban Legends y Batman: Black and White. Por su parte, Jimenez ya trabajó en la serie regular del murciélago durante varios números de la etapa del guionista James Tynion IV. De hecho, el artista español fue el dibujante principal del evento “Joker War”.

Si bien hasta ahora solo hay algunos detalles sobre lo que traerá esta nueva era de la serie regular de Batman, todo arrancará con un arco titulado “Failsafe” en Batman #125. La historia de “Failsafe” comenzará con un Bruce Wayne que está experimentando pesadillas sobre el futuro e involucrará a un “sorprendente enemigo del pasado” del vigilante de Gotham.

“Cuando DC se acercó a mí para escribir Batman, inmediatamente pensé en cosas que realmente podrían desafiar al personaje mental, físicamente y en términos de sus relaciones”, dijo Zdarsky. “Failsafe es su Doomsday. Cuando comencé a trazar la historia, me emocioné mucho acerca de dónde podría llevar el título”.

Y, para deleite de algunos fanáticos, Zdarsky también anticipó que Robin (específicamente Tim Drake) será un factor en esta historia.

“Los últimos años han tenido mucho de Batman solo, con tantos (TANTOS) Robins, etc. en su órbita”, señaló Zdarsky. “Pero realmente quería resaltar el aspecto de ‘Batman y Robin’ de los personajes y al mismo tiempo mantener la sensación más oscura que buscamos. Tim Drake es uno de mis favoritos y poder resaltarlo aquí ha sido muy divertido”.

De hecho, Tim figura en la portada principal de Batman #125 que fue dibujada por el propio Jorge Jimenez y pueden revisar a continuación junto a las cubiertas variantes y un vistazo interior de aquel número.

Desde el “DC Rebirth” en 2016 el cómic de Batman ha pasado por las manos de varios guionistas comenzando por Tom King y pasando por James Tynion IV hasta Joshua Williamson, quién dará paso a Zdarsky en julio.

Batman #125 será publicado el 5 de julio.