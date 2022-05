Batman vs. Robin será la nueva miniserie de Mark Waid para DC

Si están disfrutando de los primeros números de Batman/Superman: World’s Finest, esta noticia probablemente los entusiasmará y es que recientemente DC Comics anunció que publicará otro título vinculado a aquella serie regular escrita por Mark Waid e ilustrada por Dan Mora. Se trata de Batman vs. Robin, una nueva miniserie de cinco números que obviamente tendrá a Bruce Wayne/Batman y Damian Wayne/Robin como protagonistas.

De acuerdo al anuncio de Batman vs. Robin que DC concretó mediante el sitio Popverse, los números de Batman vs. Robin serán extra grandes y mostrarán como Damian y su padre “tienen que llegar a un acuerdo con algo fuera de su lucha contra el crimen del día a día”.

En ese sentido, Waid prometió que aquella inminente charla padre e hijo se presentará en un contexto donde una amenaza de Batman/Superman: World’s Finest estará presente.

“Lo que puedo decir es que el primer arco de World’s Finest está, estuvo y siempre ha estado diseñado deliberadamente para conducir a lo que será Batman vs. Robin”, anticipó Waid. “Lo que estaba tratando de hacer con Batman vs Robin era tratar de llevarlos a un reino en el que no estoy acostumbrado a verlos, que es hechicería de magia oscura, en lugar de ciencia, en lugar de lógica y detectives. Hemos visto a Batman y una especie de magia periférica, pero quiero entrar en detalles”.

De hecho, según recoge Newsarama, el villano de Batman vs Robin será el demonio Nezha y la Isla Lazaro, clave en la serie regular de Robin escrita por Joshua Williamson, también figurará en la trama que promete “agitar las cosas para el mundo de Bruce”.

Batman vs. Robin será dibujada por Mahmud Asrar y contará con colores de Nathan Fairbairn. A continuación, pueden ver la portada realizada por ambos para Batman vs. Robin #1.

Batman vs. Robin #1 se presentará en septiembre.