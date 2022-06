Benedict Cumberbatch confirmó que quiere realizar otra película de Doctor Strange: “Hay mucho más que explorar con él”

Marvel Studios todavía no garantiza la realización de una tercera película de Doctor Strange, sin embargo, Benedict Cumberbatch ya aseguró que quiere volver a encabezar otra cinta como Stephen Strange.

En una reciente entrevista con el portal The New Indian Express, Cumberbatch fue consultado sobre su futuro como Doctor Strange y en particular sobre le preguntaron sobre los planes para Doctor Strange 3.

“Eso espero. Me encantaría hacer otra (película)”, respondió el actor. “Doctor Strange es un personaje muy complejo y parece que hay mucho más que explorar con él. Es un personaje muy brillante y todavía lo estoy pasando genial interpretándolo”.

Considerando que Doctor Strange in the Mutliverse of Madness no solo cerró con la introducción de Clea (Charlize Theron), sino que también dejó a Stephen Strange con un tercer ojo, ese evidente que Marvel Studios también tendría en la mira algo más para Doctor Strange. No obstante, por ahora no hay nada garantizado y solo queda esperar hasta que tal vez exista un poco más de claridad al respecto cuando Kevin Feige finalmente revele el plan para la siguiente gran saga del MCU.