Bethesda está respondiendo a las críticas negativas de Starfield en Steam

Desde Bethesda han comenzado a responder a las críticas negativas que realizan los usuarios a Starfield en Steam, en lo que es una medida pocas veces realizada por parte de estudios de juegos triple A.

Ya son varias las publicaciones que cuentan con respuesta y donde mencionan elementos como que “Algunos de los planetas de Starfield están diseñados para estar vacíos, pero eso no es aburrido. “Cuando los astronautas fueron a la luna, allí no había nada. Ciertamente no estaban aburridos”. La intención de la exploración de Starfield es evocar un sentimiento de pequeñez en los jugadores y hacerte sentir abrumado. Puedes continuar explorando y encontrar mundos que tienen recursos que necesitas o puestos avanzados ocultos para mirar”.

Otra de las respuestas a otro usuario apunta, entre otras cosas, que “Hay tantas capas en Starfield que descubrirás cosas que nunca imaginaste que fueran posibles después de jugar durante cientos de horas”.

Cabe mencionar que responder a las críticas de Steam es una actividad que normalmente los estudios independientes realizan pero rara vez las empresas grandes se toman el tiempo para hacerlo.

De todas formas, la medida optada por Bethesda no está teniendo el mejor de los recibimientos y es que decir que los astronautas no estaban aburridos al visitar la luna ha llevado a varios a recordarles que acá estamos frente a un videojuego y no la vida real.

Acá puedes leer algunas de las respuestas de Bethesda.