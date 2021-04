Bill Murray se muestra optimista sobre Ghostbusters: Afterlife

Luego del reinicio femenino de Ghostbusters en 2016, desde Sony decidieron volver a los personajes de las películas originales y realizaron Ghostbusters: Afterlife, una secuela dirigida por Jason Reitman, hijo del director Ivan Reitman, que reunirá a miembros del elenco original con nuevos personajes que explorarán el legado de los Cazafantasmas.

Ahora, Bill Murray se refirió en una conversación con Collider a la nueva película. Luego de revelar que en su tiempo no estuvo de acuerdo con la historia de Ghostbusters II, el actor expresó que esta vez se siente optimista de la nueva entrega.

“Recuerdo que [Jason Reitman] me llamó diciendo ‘tengo una idea para otra Ghostbusters. He tenido esta idea por años’. Yo pensé ‘¿Qué demonios podría saber él?’ Me acuerdo de él cuando era niño. Me acuerdo de su Bar Mitzvah. Yo pensé ‘¿Qué diablos? ¿Qué podría saber este niño?’ Pero tenía una idea realmente fabulosa que escribió con este otro tipo con el que trabajé, Gil Kenan, que hizo City of Ember. Ellos dos escribieron una película de Ghostbusters que creo que la devuelve a la vida. Realmente tiene el sentimiento de la primera, más que la segunda o la de las chicas. Tiene un sentimiento diferente que dos de cuatro”, dijo.

El actor también explicó lo difícil que fue para él hacer esta nueva película, apuntando principalmente a lo pesadas que son las mochilas de protones. “Yo pensaba, ‘¿qué es esto? ¿Por qué estoy haciendo esto?’ Esto era como ejercicios con pesas, yendo arriba y abajo con esta cosa en mis espalda. Fue muy incómodo. Usualmente, cuando algo tiene un cociente alto de miseria, algo resulta de eso y algo de calidad se produce que, si puedes capturarlo y proyectarlo, llega a la pantalla y te afecta”, dijo Murray para finalmente recalcar “valdrá la pena verla”.

Ghostbusters: Afterlife se iba a estrenar originalmente el año pasado, pero actualmente tiene una fecha de estreno programada en Estados Unidos para noviembre de este año.