Black Adam luce amenazante en las nuevas fotos de su película mientras Dwayne Johnson asegura que la batalla entre el antihéroe y Superman llegará algún día

Siguiendo la presentación de una llamativa portada enfocada en la película, durante esta semana la revista Total Film (vía Games Radar+) dio a conocer una nueva tanda de fotos de Black Adam.

Estas imágenes no representan escenas de la película, sino que ofrecen un vistazo detrás de cámaras a la producción protagonizada por Dwayne Johnson y dirigida por Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise).

Pero aunque las fotos no nos dicen mucho sobre la trama de esta cinta que incluirá una versión de la Sociedad de la Justicia, en ellas igualmente es posible apreciar un poco más de la caracterización de Johnson como Black Adam y francamente el actor se ve bastante amenazante.

No obstante, aunque podría parecer que “La Roca” siempre se ha sentido cómodo en el traje, en su conversación con Total Film, Johnson contó que inicialmente las cosas no funcionaron con el atuendo.

“Estos son los mejores fabricantes de vestuario en el negocio, han hecho todos los disfraces más increíbles. Tienen mucho talento. Me puse el traje y odié ese disfraz”, contó Johnson. “Todo estaba acolchado. Así que inmediatamente se empezó a rasgar, cortar y romper. Cuando me puse ese disfraz por segunda vez sin relleno, simplemente cortado de una manera que mejoraba el trabajo que se había realizado sentí: ‘Soy Black Adam’”.

Pese a que Johnson tiene un buen estado físico, el actor contó que entrenó especialmente para el papel de Black Adam.

“Quería llegar no solo en la mejor forma de mi carrera, sino también en el tipo de forma que corresponde a un supervillano imparable que se convierte en un antihéroe”, señaló el ex-luchador.

Black Adam obviamente se enfocará en el personaje que se hizo conocido como el rival más clásico de Shazam en los cómics, sin embargo, siguiendo las interpretaciones más recientes de esa figura del Universo DC el propio Johnson no quiere tacharlo directamente como un villano.

“Siempre hubo algo único, diferente en Black Adam”, dijo el actor a Total Film. “Era un villano, un antihéroe, dependiendo de su interpretación de lo que es un villano. Me encantaba la idea de que su dolor y su rabia provienen de la pérdida y fueron alimentados por la opresión. Y en algún momento, se negó a que lo sujetaran más. Si le haces daño a él, a su familia o a su pueblo, morirás. Punto. Así de simple“.

Black Adam se estrenará en julio de 2022 y La Roca sigue insistiendo que con esto “la jerarquía de poder en el Universo DC está a punto de cambiar”. De hecho, el actor aún confía en que algún día su personaje podrá pelear con Superman en la pantalla grande.

“Tienes una oportunidad para construir estos personajes correctamente”, explicó Johnson. “Prestamos atención a algunas de las trampas que otras películas habían experimentado en el pasado, en el mundo de DC, y lo que, con razón, hizo que muchos fanáticos se sintieran infelices y enojados, y, como fan, yo era uno de ellos”.

“Entonces, nos aseguramos de respetar la tradición y la mitología, pero no nos dejamos esposar creativamente. Podemos hacer cualquier cosa si mantenemos a la audiencia primero. Entonces, para mí, hay una batalla que va a llegar algún día, entre Black Adam y Superman. No sé quién será ese Superman, y no sé quién lo interpretará. Está bien. No necesito saberlo ahora. Pero estoy seguro de saberlo. Y eso se basa en lo que quieren los fans. Trabajamos al revés desde allí”, concluyó.