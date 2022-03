Black Adam postergó su estreno hasta octubre de este año

La espera por el estreno de la próxima película live-action de DC será un poco más larga de lo presupuestado y es que aunque durante la semana pasada The Batman finalmente llegó a los cines, este miércoles Dwayne Johnson informó que Warner Bros optó por cambiar la fecha de estreno de Black Adam.

Hasta el momento el estreno de Black Adam estaba planificado para el próximo mes de julio, sin embargo, mediante una publicación en su cuenta de Instagram “La Roca” contó que la película ahora se presentará desde el 21 de octubre de 2022 en Estados Unidos. Todo mientras su otro proyecto con DC, la cinta animada DC Liga de Súper-Mascotas, pasará de su estreno planificado para mayo a un debut durante el 29 de julio de 2022 en el mercado estadounidense.

Es decir, la película de las Súper-Mascotas tomará la fecha de estreno que hasta ahora tenía Black Adam y la cinta del rival de Shazam esperará hasta octubre para su debut en cines.

“Noticias grandes y emocionantes que salen de nuestra industria cinematográfica”, escribió Johnson junto al video del anuncio. “Nuestras películas de Seven Bucks Productions y DC Comics cambiarán de fecha. ¡Súper-Mascotas se lanzará el 29 de julio! Un verano caliente. ¡Black Adam será lanzada el 21 de octubre! Justo antes de Halloween y con funciones durante Acción de Gracias y Navidad. Quería que escucharan las noticias directamente de mí primero. ¡¡¡No puedo esperar a que ustedes y sus familias de todo el mundo vean nuestras películas!!! ¡Los amo chicos y disfruten! La jerarquía de poder en DC está a punto de cambiar”.

Al momento de redactar esta nota Warner Bros y DC no han realizado más cambios a su calendario de estrenos para este 2022, pero tengan en cuenta que con un debut de Black Adam en octubre, el cierre de este 2022 sería bastante ocupado para estas compañías con el estreno de The Flash en noviembre y Aquaman and The Lost Kingdom en diciembre.