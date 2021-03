Black Widow y Cruella se estrenarán con un arriendo premiere en Disney+ al mismo tiempo que en cines

El próximo gran estreno de Marvel Studios, Black Widow, hasta ahora se mantenía como un estreno exclusivo para cines a pesar de que la pandemia del coronavirus sigue en efecto y los cines todavía no funcionan a toda capacidad. Sin embargo, desde Variety ahora anunciaron que esto cambió y que Disney reorganizó su calendario de estrenos.

De acuerdo a lo que informan, tanto Black Widow cómo Cruella debutarán en Disney+ bajo el modelo de arriendo premium el mismo día de su estreno en cines. Sin embargo, mientras Cruella se mantiene programada para el 28 de mayo, Black Widow se retrasará hasta el 9 de julio.

Con este cambio, la siguiente película de Marvel, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, se moverá desde julio hasta el 3 de septiembre, manteniéndose como un estreno exclusivo de cines con la esperanza de que para entonces las audiencias tengan mas confianza de acudir presencialmente.

Por otro lado, la apuesta animada Luca, del estudio Pixar, ya no llegará a cines y se estrenará exclusivamente en Disney+ sin costo adicional para los suscriptores el 18 de junio.

Finalmente, otras películas del conglomerado Disney que vieron sus fechas de estreno afectadas son Free Guy (13 de agosto), The King’s Man (22 de diciembre), Deep Water (14 de enero de 2022) y Death on the Nile (11 de febrero de 2022).