Brett Goldstein tendrá un cameo en el especial de San Valentín de Harley Quinn

Un Darkseid enamorado y un Bane en apuros no serán los únicos puntos curiosos del especial de San Valentín de la serie de Harley Quinn y es que tras un tráiler que adelantó un alocado episodio se confirmó que aquel episodio de la serie también tendrá un cameo de Brett Goldstein.

De acuerdo a EW, el actor que interpreta a Roy Kent en Ted Lasso tendrá una aparición especial en el capítulo donde se remarcará su atractivo y también tendrá que enfrentar una serie de peligros debido a las feromonas que Poison Ivy libreará accidentamente en Gotham.

“(Goldstein) es un afrodisíaco que camina y habla”, comentaron productores ejecutivos de Harley Quinn, Patrick Schumacker y Justin Halpern. “Un cuerno de rinoceronte molido hecho carne”.

“Brett es muy humilde que en realidad dijo: ‘¿Quieres que haga esto como Roy Kent?’ Y cuando le dije: ‘No, me gustaría que tú lo hagas’, pareció desconcertado”, aclaró Schumacker. “Lo cual fue muy encantador, por supuesto. Pero no, simplemente se sintió bien, porque él es un rompecorazones, le guste o no. ¡Lo siento, Brett!”.

A continuación pueden ver algunas imagenes del cameo de Goldstein en Harley Quinn.

El especial por el Día San Valentín de Harley Quinn, titulado oficialmente Harley Quinn: A Very Problematic Valentine’s Day Special, se estrenará este 9 de febrero en HBO Max.