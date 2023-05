Brian Cox cree que Logan Roy murió “demasiado pronto” en Succession

El actor Brian Cox, reconocido por haber dado vida al magnate Logan Roy en la serie Succession, no oculta su visión sobre el destino de su personaje en la última temporada.

En una entrevista con la BBC, Cox expresó que personalmente considera que su personaje fue eliminado demasiado pronto e inclusve sugirió que la muerte de Logan podría haberse producido posteriormente.

“No tiene sentido ir por ese camino [de aportar ideas al creador Jesse Armstrong], especialmente con alguien como él, porque ya hizo un plan, y en cierto modo probablemente su propio petardo lo impulsó un poco, porque tuvo que mantener esta cosa en marcha. Y los guiones, deduzco, después de que me fui, se fueron entregando más y más tarde, porque creo que fue un gran desafío”, explicó el actor.

“Pero decidió hacer que Logan muriera, creo que, en última instancia, demasiado pronto. Quiero decir, lo hizo morir en el tercer episodio. Creo que tal vez podría haber muerto, habría pensado, el quinto o sexto episodio. Hubiera pensado que eso habría sido apropiado”, remarcó.

Pero aunque en un principio se sintió “rechazado” con la idea, Cox también reconoció la brillantez de la forma en que se desarrolló la salida de su personaje.

“Fue tan brillante la forma en que lo hizo porque no había preparación, no sabíamos lo que iba a pasar. Se sube al avión, parece sano y salvo, acaba de tener estos dos primeros actos enormes. – episodio uno, episodio dos, vemos esto a todo trapo – y luego, de repente, él se fue. Y estaba bien con eso, en última instancia, pero me sentí un poco rechazado”, planteó el actor.

Como parte de la conversación, Cox bromeó compartiendo una teoría conspirativa de que tal vez Logan no está muerto. Claro que en ese supuesto todo habría sido para ver cómo actuaban sus hijos. Algo que sería probablemente lo más maquiavélico que podría haber hecho el jefe de Waystar Roy.