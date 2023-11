Brie Larson se refiere al futuro de su personaje en el MCU: “Aún queda mucho por hacer”

Brie Larson se ha referido al futuro de la Capitana Marvel en el MCU señalando que “aún queda mucho por hacer”.

En conversación con Entertainment Tonight, es que la actriz que interpreta a Carol Danvers en el Universo Cinematográfico Marvel se refirió a lo que vendría para su personaje tras el estreno de The Marvels. “Creo que todavía hay mucho dentro de Carol”, señaló, agregando que “siento que estar en este equipo la abrió de una manera que no lo había hecho y realmente me encantó eso para ella”.

“Simplemente me encantó que dejara caer los hombros un poco, y ya no sintiera que toda la responsabilidad recaía sobre ella. Así que creo que aún queda mucho por hacer. Ella es simplemente un gran personaje con el que seguir creciendo. Es como si yo creciera y ella creciera”.

En la ocasión también fue consultada si tiene algo relacionado con Marvel para el futuro cercano, apuntado que “no quiero que Marvel venga por mí, pero hay algo. Definitivamente hay algo, para responder a tu pregunta, que me gustaría decir, pero no voy a hacerlo”.

Cabe recordar que The Marvel’s no logró el éxito esperado y se convirtió en uno de los peores estrenos del MCU.