Bryce Dallas Howard confirmó que será la voz de Yaddle en Star Wars: Tales of the Jedi

Aunque en estos minutos Grogu continúa ocupando el sitio del miembro más popular de la raza de Yoda en Star Wars, a partir de esta semana la saga espacial nos recordará que Grogu y el propio maestro Yoda no son los únicos integrantes conocidos de esa misteriosa especie y traerá de regreso a nada más ni nada menos que Yaddle.

Si bien como muchos personajes menores de Star Wars Yaddle tiene una fanaticada, el personaje solo figuró brevemente en Star Wars: Episode I - The Phantom Menace y nunca tuvo un diálogo o mayor injerencia en la trama. Pero eso cambiará con Tales of the Jedi, la nueva serie animada de Star Wars donde Yaddle será encarnada por Bryce Dallas Howard (Jurassic World).

La actriz y directora confirmó que será la voz de Yaddle mediante un tweet donde indicó: “Conozcan a Yaddle en Tales of the Jedi — interpretada por mí *chillido* — en streaming este miércoles 26 de octubre solo en Disney Plus. Gracias Dave Filoni por hacer realidad este sueño”.

Aunque Tales of the Jedi será el debut de Dallas Howard como la voz de Yaddle, la actriz ya tiene un vínculo con la saga espacial por cortesía de su trabajo como directora en The Mandalorian y The Book of Boba Fett.

Star Wars: Tales of the Jedi se estrenará este 26 de octubre.